22 ilde Bozdoğan-39 operasyonu: 239 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik düzenlenen Bozdoğan-39 operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

22 ilde Bozdoğan-39 operasyonu: 239 gözaltı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Bozdoğan-39 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 239 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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