22 ilde DAEŞ operasyonu: 47 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik "Gürz-48" operasyonları yapıldığını belirtti.
Operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.
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