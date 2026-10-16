22 ilde DAEŞ operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı , DAEŞ terör örgütüne yönelik 22 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

59 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 59 şüphelinin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansman sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, DAEŞ'in faaliyetlerine ve finans yapılanmasına yönelik operasyonların ülkenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.