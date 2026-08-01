22 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu. Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığının duyurulurken operasyonlar sonucu çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat, 23 otomobil ile 2 gayrimenkul tapusu ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.