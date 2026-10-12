22 ilde siber suç operasyonu. 327 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı , son 5 günde 22 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.



Operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. 137 kişi tutuklanırken, 75 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelililerin işlemleri devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında yakalanan şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.