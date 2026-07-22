22 ildeki FETÖ operasyonunda 51 tutuklama

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 51'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Zanlıların; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.