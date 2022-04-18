22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? (Okullar 22 Nisan'da tatil mi?)

Tüm ülkenin coşkuyla kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından bu özel günle ilgili "22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?" gibi sorular merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 14:42 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 15:00

22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? (Okullar 22 Nisan'da tatil mi?)

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı için geri sayım başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Cuma gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Dolayısıyla 2022 Resmi Tatiller Takvimi'nde yer almıyor.

22 Nisan Cuma günü resmi ve özel iş yerleri faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.

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