22 yaşındaki Baran Efe'nin feci ölümü

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Ereğli-Alaplı Karayolu'nun Göktepe Altı mevkisinde, ters yönden dönel kavşağa giriş yapmak isteyen Necdet B. (66) idaresindeki kamyonet ile Baran Efe Özkara (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Baran Efe Özkara, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özkara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü Necdet B. ise gözaltına alındı. Kaza, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kamyonetin ters yönden kavşağa giriş yapmaya çalıştığı görüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.