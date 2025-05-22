22 yaşındaki Batuhan'ın feci ölümü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörü elektrik telleri ile temas etti. Bu sırada akıma kapılan Batuhan Koçan (22) hayatını kaybetti.

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti.

Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.