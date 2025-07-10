22 yaşındaki Ömer Faruk motosiklet kazası kurbanı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Çelik hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Lise Caddesi'nde, Cumhur A. yönetimindeki otomobil ile Ömer Faruk Çelik (22) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli genç ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Buradaki tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Faruk Çelik, 9 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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