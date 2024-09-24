22 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

Antalya'da Mehmetşah Işık'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü.