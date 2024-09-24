22 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Mehmetşah Işık hayatını kaybetti.

22 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

'da Mehmetşah Işık'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Mersin'de çöpte bebek cesedi bulundu

Mersin'de çöpte bebek cesedi bulundu

Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Bacanakların kavgasında kan aktı

Bacanakların kavgasında kan aktı

İstanbul'da otel yangını

İstanbul'da otel yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...