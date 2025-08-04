22 yaşındaki Kübra, Hazar Gölü'nde boğuldu
Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 22 yaşındaki Kübra Doğan boğularak yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne sabah saatlerinde serinlemek için giren Kübra Doğan (22), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekiler, Doğan'ı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, kurtarılamadı.
Kübra Doğan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Göl
- Boğulma
- Elazığ