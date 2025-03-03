22 yaşındaki Ramazan motosiklet kazası kurbanı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı'nda Sunay Atilla üst geçidinde Ramazan Sınay (22), kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sınay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

