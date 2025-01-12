22 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan ve hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rutin denetimler sırasında hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arslan P. adlı şüpheli yakaladı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Arslan P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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