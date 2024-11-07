22 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; "kasten yaralama" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

22 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan kişileri yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P.. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.P.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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