22 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan kişileri yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P.. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.P.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.