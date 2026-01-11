22 yıldır aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da 2004 yılında işlenen cinayetin zanlısı, 22 yıl sonra yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hükümlülere yönelik çalışma yürütüldü.

O isimlerden biri 2004'te işlenen cinayet dolayısıyla kasten öldürme suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Zeynep K. isimli kadındı.

INTERPOL DE ARIYORDU

Interpol tarafından da 2011 yılından bu yana aranan kadının izine ulaşan ekipler harekete geçti.

Katil zanlısı, Kartal'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.