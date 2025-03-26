220 bin liraya estetik oldu, hayatı kabusa döndü!

Antalya'da yaşayan 40 yaşındaki Ada Mert, geçen yıl ağustos ayında bir kliniğe başvurdu. Kredi çekerek 220 bin liraya estetik oldu. Yüzüne ip askı, dudak ve çenesine dolgu yaptırdı.



İddiaya göre Ada Mert'e ip askının en az 2 yıl en fazla 3 yıl gideceği söylendi. Ancak 4 ay sonra yüzü eski haline dönmeye başladı. Dolgularında da sorunlar yaşadı.



Dudak dolgusunun kaydığını, yüzünde lekeler oluştuğunu söyleyen Mert, "Üç gün sonra yaptıkları dudak dolgum kaydı. Bir hafta sonra yüzümde lekeler oluşmaya ve sertlik oluşmaya başladı. Ben bu kliniğe yazdım. Dedim ki dolgularınız kaydı suratımda sertleşmeler sızlamalar var dediğimde bana söyledikleri kelime yaptığımız dolgular kaymamıştır gelin bir daha ip askı yapalım." diye konuştu.



Klinikten şikayetçi olan ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen Mert, "Suratımın elastikliği de gitti. Bu şekilde yüz. 4 ayda bu şekilde oldu. Gözümün altları ödem topladı. Özgüvenim de gitti. Psikolojim de gitti, işime de gücüme de bakamıyorum." diyerek isyan etti.



Operasyonu gerçekleştiren doktor ise konuşmak istemediğini, gerekli açıklamayı avukatının yapacağını belirtti.