225 milyonluk siber vurgun operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve online kumar şebekelerine yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına da el konuldu.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı:



"-Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;



-Sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,



- İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları,



- İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.



- 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı.



- 14'ü tutuklandı.



- 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."