22 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 242 can kaybı, 28 bin 168 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" dedi.

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