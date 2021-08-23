23 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 232 can kaybı, 18 bin 857 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 74,62 oldu. Üç doz toplamı aşı sayısı 89,6 milyonu aştı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.



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