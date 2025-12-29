23 günlük yaşam savaşını kaybetti
29.12.2025 05:11
DHA
Gemlik'te dış cephe kaplamasında çalıştığı apartmanın 5'inci katındaki iskeleden düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi Özgür Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 5’inci kattan düşerek ağır yaralanan işçi, 23 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 5 Aralık’ta Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışan 26 yaşındaki Özgür Demir dengesini kaybederek 5’inci kattan düştü. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Özgür Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.