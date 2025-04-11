23 ilde DAEŞ operasyonu: 105 şüpheli yakalandı
23 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 105 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlene terör operasyonlarına yönelik açıklamada bulundu. Yerlikaya operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Terör