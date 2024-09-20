23 ilde DAEŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

23 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

23 ilde DAEŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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