23 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 307 gözaltı

“Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , bu suç kapsamında 23 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 307 şüpheli yakalanırken şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

SON BİR AYDA 45 OPERASYON

Bakanlık, ayrıca “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik son bir ayda 45 ayrı operasyon düzenlendiğini de açıkladı.

Açıklamada “Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadeleri yer aldı.