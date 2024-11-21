23 ilde uyuşturucu operasyonu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı
23 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-49 operasyonlarında, 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 adetuyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yakalanan 34 milyon 270 bin uyuşturucu hapın, bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 23 ilde zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-49 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Yakalanan 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap yakalanırken, Jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı.
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