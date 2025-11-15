23 ile kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'MGM)verilerine göre Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da ise kar yağışı görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.