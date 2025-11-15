23 ile kar ve sağanak uyarısı
15.11.2025 06:46
NTV - Haber Merkezi
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kış şartları devam ediyor. Birçok ilde kar yağışı devam ederken Meteoroloji, 23 kenti sarı kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'MGM)verilerine göre Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da ise kar yağışı görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde sağanak ve kar, batıda ise sis bekleniyor.
MGM ayrıca Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 22 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 27 derece.
- Gaziantep 26 derece.