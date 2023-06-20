23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atladı. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti, komşu ise yaralandı.

23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü

Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü - 1

Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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