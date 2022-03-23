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23 Mart 2022 corona virüs tablosu: 84 can kaybı, 17 bin 161 yeni vaka

Türkiye'nin 23 Mart 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Haberler 23.03.2022 - 20:25

23 Mart 2022 corona virüs tablosu: 84 can kaybı, 17 bin 161 yeni vaka

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Buna göre, 'de son 24 saatte 301 bin 14 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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