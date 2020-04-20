23 Nisan için 3 formül masada

Koronavirüsle ilgili tüm çalışmaları Huber Köşkü'nden yöneten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık edecek.



Edinilen bilgiye göre toplantının ana gündem maddesini koronavirüse karşı alınacak tedbirler oluşturuyor.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, toplantıda 23 Nisan kutlamalarına yönelik üç farklı formül ele alınacak.

DÖRT GÜNLÜK YASAK

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmiyor.

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışandaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artılan ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son karan Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Toplantıda Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edilen koronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan'ın helikopterle inceleme sırasında Sancaktepe'de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.

RAMAZAN AYI OPERASYONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki haftadır 31 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda gelecek hafta pik seviyeye ulaşması beklenen koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler de detaylarıyla konuşulacak.

Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde koronavirüse karşı şehirlerde ve ekonomide alınacak yeni tedbirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar da görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk'ün Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için 27 Nisan'da tamamlanması planlanan uçaklarla Türkiye'ye taşıma operasyonu hakkında son bilgileri paylaşacak.

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