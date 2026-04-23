23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Siyasilerden 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelinde kutlama programları düzenlendi. Siyasiler mesajlar yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklara armağan edilen eşsiz bir bayram olduğunu söyledi.

“SEVGİLİ ÇOCUKLAR, BAYRAM SİZİN, MECLİS SİZİN”

“Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir” diyen Kurtulmuş, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.”

BAKAN GÜRLEK: SİZLER BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK HAZİNESİSİNİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabında paylaştığı mesajda çocuklara “Bugün, yarın ve daima. Parlak zihinleri, özgür fikirleri ve engin hayal güçleriyle dünyayı güzelleştirecek olan çocuklarımız, sizler bu toprakların en büyük hazinesisiniz” diye seslendi. Gürlek, şöyle devam etti:

“Bugünün neşesi, yarının teminatı olan her bir yavrumuzun gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep gülümsediğiniz, umutla ve heyecanla geleceğe ilerlediğiniz nice bayramlara.”

BAKAN KURUM: EGEMENLİK MİLLETİN, GELECEK EVLATLARIMIZINDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Egemenlik milletin, gelecek evlatlarımızındır. Gülüşleriyle, neşeleriyle, heyecanlarıyla dünyayı güzelleştiren, gözlerindeki parıltıyla yarınımızı aydınlatan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.

BAKAN ERSOY SALDIRILARI HATIRLATTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 23 Nisan'da, millet iradesinin tarih sahnesine güçlü şekilde çıktığını, "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun" ilan edildiğini söyledi.

23 Nisan'ın büyük emaneti yarınlara taşıyacak çocuklara ithaf edilen eşsiz bir gün olduğunu anımsatan Ersoy, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramın, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz bir inancın ifadesi olduğunun altını çizdi.

Ancak bu yıl 23 Nisan'ın coşkusunun, yüreklerde derin bir hüzünle yaşandığına işaret eden Ersoy, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarımıza ve yavrularımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılar, doğrudan doğruya milletimizin vicdanını ve geleceğini hedef almıştır. Çocuklarımızın güvenliğine yönelen bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, hayatını kaybeden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu toprakların binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan en güçlü bağın çocuklar olduğuna inandıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, çocuklarımızın barış, kardeşlik ve ortak değerler etrafında yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canını siper eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çocuklarımızın güven içinde, umutla gülümsediği, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum."

ÖZGÜR ÖZEL: SEN YÜRÜ Kİ YARINLAR ADINLA YAZILSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek “O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı” dedi.

Özel, mesajında şu sözlere yer verdi:

"İşte bu yüzden yürü çocuk. Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum."

DERVİŞOĞLU: EN GÜÇLÜ NİŞANE

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, X hesabındaki paylaşımında “Türk istiklal ve istikbalinin hiçbir iradeye teslim edilemeyeceğinin en güçlü nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli iradenin temellerini atan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesine yer verdi.