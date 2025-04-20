23 Nisan'da 23 gemi limanlarda ziyarete açılacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda ziyarete açılacak.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar:
"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."
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