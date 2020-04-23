23 Nisan'da acı olay: Kayalıktan düşen çocuk hayatını kaybetti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Siirt'ten üzücü bir haber geldi.

Eruh ilçesinde hayvan otlatmak için gittiği kırsalda kayalık alanda çiçek topladığı sırada dengesini kaybederek düşen 12 yaşındaki Barış Aksu, ağır yaralandı.

Çevredeki çobanların durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksu, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.