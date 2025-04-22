23 Nisan'da kuyumcuların açık olup olmadığı, altın alacak veya bozduracak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan'ın Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle kuyumcuların çalışıp çalışmayacağı merak edilmeye başladı. Peki, 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da kuyumcular çalışıyor mu?



23 NİSAN'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kuyumcuların açık olup olmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da açık olan kuyumcuların bu yıl da açık olması bekleniyor.



Kuyumcuların çalışma durumu, işletme sahiplerinin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bayram dönemlerinde birçok kuyumcu kapalı olmayı tercih ederken, özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan veya turistik bölgelerdeki bazı kuyumcular hizmet vermeye devam edebilir.



KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ



Kuyumcuların çalışma saatleri bulundukları semt ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.



Özellikle AVM içerisindeki kuyumcular, AVM çalışma saatleri olan 09.00- 22.00 arası açık oluyor.