23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan bazı önlemler alındı.

81 ilde haftasonları ve haftaiçi bazı saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

23 Nisan'ın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla, 23 Nisan yasak mı olacak sorusu merak ediliyor.



GEÇEN YIL KISITLAMA 4 GÜN UYGULANMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde hayatı etkilemeyecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre ilerleyen günlerde karar verilmesi bekleniyor.

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