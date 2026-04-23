23 Nisan'da TCSG-15 ve TCG Tayfun ziyaret edilebilecek

23.04.2026 07:08

23 Nisan'da TCSG-15 ve TCG Tayfun ziyaret edilebilecek
IHA

TCSG-15 ve TCG Tayfun vatandaşların ziyarete açılıyor.

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu ve TCG Tayfun Hücumbotu vatandaşların ziyaretine açılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu ve TCG Tayfun Hücumbotu ziyarete açılıyor. 

 

TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu 23 Nisan 2026 Perşembe günü 10.30-17.00 saatleri arasında İzmit Marina’da, TCG Tayfun Hücumbotu ise aynı gün 10.00-17.00 saatleri arasında İzmit Yat Limanı’nda ziyaret edilebilecek.

 

Yetkililer, tüm vatandaşları gemileri ziyaret etmeye davet etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery