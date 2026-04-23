23 Nisan'da TCSG-15 ve TCG Tayfun ziyaret edilebilecek
23.04.2026 07:08
IHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu ve TCG Tayfun Hücumbotu vatandaşların ziyaretine açılacak.
TCSG-15 Sahil Güvenlik Botu 23 Nisan 2026 Perşembe günü 10.30-17.00 saatleri arasında İzmit Marina’da, TCG Tayfun Hücumbotu ise aynı gün 10.00-17.00 saatleri arasında İzmit Yat Limanı’nda ziyaret edilebilecek.
Yetkililer, tüm vatandaşları gemileri ziyaret etmeye davet etti.