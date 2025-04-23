23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile toplu taşıma ücretsiz yapılacak.

