23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ve toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile toplu taşıma ücretsiz yapılacak.