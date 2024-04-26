23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Karaman'da bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen "kara para" suçlamasıyla tutuklu Dilan Polat'ın taklit edildiği gösteriye ilişkin idari soruşturma başlattı.

23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma

'ın Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Törendeki gösteride bir kız öğrenci, "kara para" suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın "Enercii" adlı şarkısını söyledi.

Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

MEB, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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