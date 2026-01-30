23 şehirde zehir tacirlerine darbe. Son iki haftada 177 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 23 şehirde düzenlenen operasyonlarda 177 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma tarafından son iki haftada 23 şehirde çeşitli operasyonlar düzenlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 521 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

6 MİLYON ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da yapılan baskınlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

177 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 177'si hakkında tutuklama kararı verildi. Bakan Yerlikaya 91 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz." dedi.