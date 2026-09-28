23 yaşında 317 suçtan aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Adana ’da toplam 317 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ferhat Türkmen (23), saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık”, “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması” gibi suçlardan aranan Türkmen’in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Şüphelinin evinde silah ele geçirildi.

Takibe alınan Türkmen’in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığı, alışverişini internetten sipariş vererek yaptığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Türkmen’i gözaltına aldı. Evdeki aramada 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkmen, cezaevine gönderildi.