23 yaşındaki Azize’ye öldüresiye dayak: Kimliği parmak izinden tespit edilebildi

Aksaray ’da bir kadın öldüresiye dövülüp yol kenarına atıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 45’inci kilometresinde Ağaçören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için duran TIR şoförü, yol kenarında kanlar içinde yatan kadını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN BELİRLENEBİLDİ



Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, konuşacak durumda olmayan kadının, parmak izi incelemesi sonucu 10 suçtan kaydı olan Düzce nüfusuna kayıtlı Azize K. olduğunu belirledi.



Ekipler, Azize K.’yi öldüresiye dövüp yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.