23 yaşındaki Burak'ın otel odasında şüpheli ölümü

İstanbul'da Burak Kartal (23) isimli genç, dün gece iki arkadaşıyla Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Eren Sokak'taki bir otele gitti.

Gece odada kalan arkadaşları sabah saatlerinde Kartal'ı hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



Otel odasına gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri otelde detaylı çalışma yaparken cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.