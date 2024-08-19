23 yaşındaki genç ırmakta kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Beşkonak Köprü Çay Irmağı’na giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

23 yaşındaki genç ırmakta kayboldu

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprü Çay Irmağı’na giren Ahmet Yıldız (23) bir anda gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı aramada sonuç alınamayınca bölgeye dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçların da katılımıyla ırmakta kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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