23 yaşındaki Gülhan 17 gündür kayıp: "Hayatından endişe ediyoruz"

Kızının kendi halinde biri olduğunu söyleyen Elif Karabacak, “Evden çıktığından benim haberim yok. Babası da ondan önce çıkmıştı. Odasına baktım yoktu. Babası çarşıda görmüş 'Eve geç kalma kızım' demiş ama gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Biz perişan haldeyiz. Kızım, ne olur beni duyuyorsan gel. Yerini söyle, biz gelir seni alırız. Dön, baban kardeşlerin seni çok özledi.” dedi.

Güvenlik güçleri, en son görüldüğü yer ihbarı üzerine aramalarını kanal boyunca sürdürdü. Arama çalışmalarında drone ve hassas burunlu köpek de kullanıldı ancak sonuç alınamadı.

Gülhan Karabacak'ın kız kardeşi Tuğçe ise "Ablam çok iyi biri. Nereye baktıysak onu bulamadık. Her geçen gün umutlarımız bitiyor. Ablam, ne olur bizi duyuyorsan, gel. Sen yokken perişan olduk. Seni hepimiz çok seviyoruz. En azından bizi duyarsa haber versin, hayatta olduğunu bilsek de bize yeter." diyerek ablasına çağrıda bulundu.

Belediye işçisi Aydın Karabacak da yetkililerden kızının bulunmasını isteyerek, “Ümitlerimiz bitti. Gece gündüz arıyoruz ama hiç haber alamadık. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz.” diye konuştu.