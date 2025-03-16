23 yaşındaki Mertcan ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin incelemesinde Mertcan Güvercin'e (23) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.