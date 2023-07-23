23 yaşındaki Seda, 4,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti

Samsun'da 4,5 ay önce motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki kadın, tedavi altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, 4,5 ay önce Çarşamba’daki Salıpazarı yolu üzerinde meydana geldi.



Fikret T. yönetimindeki 55 KE 188 plakalı otomobil, Sefa Aktürk yönetimindeki 55 AAZ 059 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk ile motosiklette bulunan Seda Sarı ağır yaralandı.



Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Ağır yaralanan Seda Sarı ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Genç kadın, hastanede 4,5 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.