Erzurum'da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Erzurum’un Narman İlçesinde Narman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 4 suçtan toplam 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. isimli şahıs, Narman İlçesi Boğakale Mahallesinde ikametinde saklandığı bilgisi alındı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile söz konusu şahıs ikametinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Y.A. tutuklanarak Oltu T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.