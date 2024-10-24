23 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 23 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

23 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İlçe Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Alimpınar Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin, kimlik sorgulamasında "yağma" suçundan 23 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan S.D. (54) olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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