23 yılda 1 milyondan fazla bina yapı denetiminden geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda oturması amacıyla 23 yılda, 1 milyon 66 bin 987 bin bina denetlendi, 480 bin binanın denetimi ise devam ediyor. İstanbul'da yapı denetim faaliyetleriyle bugüne kadar 189 bin bina denetlenirken, 71 bin binayla ilgili incelemeler sürüyor.

23 yılda 1 milyondan fazla bina yapı denetiminden geçti

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1999 Marmara Depremi'nin ardından 2001'de yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun, ilk olarak deprem açısından kritik önem taşıyan İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sakarya'nın yer aldığı toplam 19 ilde uygulamaya alındı.

Bu illerde kanun kapsamında yapı denetim sistemine göre inşa edilen yapılarda yürütülen incelemelerde, taşıyıcı sistem yönünden statik-betonarme projeleriyle uyum konusunda yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlandı. Bunun üzerine 2011'de 81 ilde yapı denetim sistemine geçildi.

Bakanlıkça halihazırda bu denetim faaliyetleri, 81 ilde 2 bin 580 yapı denetim kuruluşu ve 452 laboratuvarla yürütülüyor.

Yapı denetim kuruluşlarında 15 bin 885 denetçi mimar ve mühendis, 21 bin 665 yardımcı kontrol elemanı mimar ve mühendis görev alırken, laboratuvar kuruluşlarının denetim faaliyetleri ise 1264 laboratuvar denetçisi mühendis, 6 bin 52 deney yapan personel ve 1196 numune alma elemanıyla aktif olarak yürütülüyor.

23 yılda 1 milyondan fazla bina yapı denetiminden geçti - 1

480 BİN BİNANIN DENETİMİ SÜRÜYOR

Vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda oturması amacıyla hayata geçirilen yapı denetim sistemiyle, 23 yılda denetlenen toplam bina sayısı 1 milyon 66 bin 987 bin oldu. Halihazırda 480 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

İnşaatların denetimini üstlenen yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarının faaliyetlerinin denetimi ise , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri üzerinden her yıl düzenli olarak yapılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 109 bin 692 şantiye, 51 bin 937 büro, 3 bin 363 laboratuvar denetlendi.

İSTANBUL'DA YAPI DENETİMİNDE SON DURUM

Bakanlık, olası Marmara depremine karşı İstanbul'da da yapı denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 501 yapı denetim kuruluşu ve 56 laboratuvarla yürütülen yapı denetim faaliyetleriyle bugüne kadar 189 bin bina denetlenirken, 71 bin binayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inşaatlarda süren denetim faaliyetleri kapsamında da 13 bin 384 şantiye, 12 bin 489 büro, 986 laboratuvarda denetleme çalışmaları yürütüldü.

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