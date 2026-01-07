233 suç kaydıyla 216 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

24 Ağustos 2024 tarihinden itibaren aranan M.U., Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul Kartal'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin 16 ayrı dosyadan arama kaydığının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Ayrıca şüphelinin; 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi.