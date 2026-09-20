236 milyon liralık para trafiği. Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketleri mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın hesap hareketlerine ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele raporuna göre, hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu.

“SARIKAYA'NIN 176 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MALİ PROFİLİ İLE UYUMSUZ"

Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs’taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

MASAK'ın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia edilmişti.

Tahir Sarıkaya 4 Ağustos'ta "şantaj " suçundan tutuklanmıştı. Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük de, 31 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.